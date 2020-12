Stiri pe aceeasi tema

- Ce nu s-a facut luni la rand, iata ca s-a reușit in trei zile. Dovada ca, atunci cand se dorește cu adevarat rezolvarea unei probleme, fie ea legata și de infrastructura, se poate. Pe 15 decembrie 2020, Consiliul Județean Prahova a alocat 534.400 lei pentru realizarea unei variante ocolitoare la DJ…

- CFR – Regionala Timișoara anunța inchiderea liniei Oravita – Anina din cauza prabușirii unui mal de sprijin, parte componenta a lucrarilor de arta ce formeaza infrastructura feroviara a acestei sectii, iar CFR Calatori nu mai poate efectua transportul feroviar pe ruta Oravița – Anina și retur. Astfel,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza astazi a fost reluata circulația rutiera pe strada Albișoara, nou renovata și anume: pe tronsonul bd. Iurii Gagarin - str. Vasile Alecsandri. Primarul general, Ion Ceban, a inspectat lucrarile de reparație care au fost finalizate pe respectiva porțiune de drum,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza astazi a fost reluata circulația rutiera pe strada Albișoara, nou renovata și anume: pe tronsonul bd. Iurii Gagarin - str. Vasile Alecsandri. Primarul general, Ion Ceban, a inspectat lucrarile de reparație care au fost finalizate pe respectiva porțiune de drum,…

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier produs sambata seara in orașul Nasaud. Alte doua persoane au fost ranite in urma accidentului, potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Bistrița-Nasaud. La locul accidentului a intervenit modulul SMURD, cu un echipaj…

- Trecutul vechiului și pitorescului oraș aradean Lipova, așezat pe malurile Mureșului și atestat documentar inca de la inceputul secolului al XIV-lea, este extrem de bogat in evenimente istorice importante pentru aceasta parte a țarii. In oraș se pastreaza edificii vechi de secole, strazi și case din…

- Circulatia trenurilor pe ruta directa Slatina - Piatra Olt a fost reluata, o data cu redeschiderea podului de cale ferata de la km 197+557, informeaza CFR SA intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. "Circulatia trenurilor a fost reluata pe ruta directa Slatina - Piatra Olt, o data cu redeschiderea…

- Circulatia trenurilor pe ruta directa Slatina - Piatra Olt a fost reluata, o data cu redeschiderea podului de cale ferata de la km 197+557, informeaza CFR SA intr-un comunicat transmis marti AGERPRES."Circulatia trenurilor a fost reluata pe ruta directa Slatina - Piatra Olt, o data cu redeschiderea…