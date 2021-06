Stiri pe aceeasi tema

- In revista Institutului de Tehnologie Massachusetts (MIT), MIT Technology Review, a aparut pe 24 mai un articol in care este sustinuta ideea ca e hackerii DarkSide si-au perfectionat metodele de atac dupa ce BitDefender au facut publica o solutie de deblocare a computerelor infectate, in ianuarie 2021.

- Sase romani au atacat 636 de biserici din SUA. Pedeapsa divina i-a lovit dupa 6 luni, cat a durat din momentul in care a fost demarata ancheta pana au fost arestati. Autoritațile din Florida au fost cele care au anunțat miercuri ca indivizii au fost retinuti dupa ce au sustras 740.000 de dolari de la…

- Compania Colonial Pipeline a confirmat ca a platit o recompensa de 4,4 milioane de dolari hackerilor care au blocat cea mai mare conducta petroliera din SUA in urma unui atac cibernetic, relateaza BBC.

- Colonial Pipeline, operatorul celei mai mari conducte de petrol din SUA, ar fi platit hackerilor din gruparea DarkSide o recompensa de 5 milioane de dolari dupa atacul cibernetic de saptamana trecuta, informeaza BBC.

- Colonial Pipeline, unul din cei mai mari operatori de oleoducturi din Statele Unite, a fost nevoit sa-și inchida toate operațiunile incepand de vinerea trecuta, dupa ce a fost victima unui cyberatac de mari proporții. Compania transporta benzina și motorina de-a lungul a peste 8.800 km de conducte pe…

- Administrația Biden a declarat stare de urgența în 18 state americane dupa ce un atac cibernetic de tip ransomware a lovit cea mai mare conducta de combustibil din țara. Hackerii au cerut 2 milioane de dolari pe loc pentru a debloca sistemul informatic sau 4 milioane daca plata este efectuata…

- DarkSide iși cultiva o imagine de tip Robin Hood: susțin ca fura doar de la corporații și ca doneaza o parte din caștigurile obținute. Atacul lor a expus insa vulnerabilitatea ingrijoratoare a unor componente-cheie din infrastructura americana.

- Operatorul celei mai mari conducte de combustibil din țara, Colonial Pipeline, a fost vineri victima unui atac de cibernetic de tip ransomware, obligandu-l sa inchida temporar toate operațiunile. Oleoductul, care transporta 2,5 milioane de barili pe zi, asigura 45% din aprovizionarea cu motorina, benzina…