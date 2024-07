Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Noua sala de sport a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia a fost recepționata. Cum arata cladirea și cat a costat Noua sala de educație fizica școlara a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia a fost recepționata, a transmis miercuri primarul Gabriel Pleșa. Investiția se ridica…

- Astazi am luat parte la recepția noii sali de educație fizica școlara care va deservi Școala Generala ”Avram Iancu”, investiție mult așteptata, care va facilita desfașurarea activitaților sportive in cadrul școlii. Acesta este un proiect la care țin foarte mult, dat fiind faptul ca este vorba de o nevoie…

- Eduard Pițu, absolvent al clasei a VIII-a la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, este singurul elev din județul Alba care va fi admis in acet an la liceu, fara sa susțina evaluarea naționala. Elevul-minune al județului Alba a fost primul și singurul din județ care a reușit sa obțina punctajul…

- Campionatul Național de Taekwondo s-a desfașurat in perioada 25-26 mai 2024. Petre Danadi Maria, eleva a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, a reușit sa se claseze pe locul I, la categoria Kadet 1 B – 2-3 kup. „Asociația Romana de Taekwondo a organizat in perioada 25-26 mai 2024 Campionatul…

- La Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, organizat in 16-19 mai 2024, la Iași, elevul Joldes Petru, de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” a reușit sa obțina mențiune. „Vești grozave de la Concursul Național „Ionel Teodoreanu” – faza naționala, desfașurata la Iași! Suntem…

- Eduard Pițu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a obținut, pentru al treilea an consecutiv, rezultate excepționale, atat la faza naționala a Olimpiadei de matematica, cat și la Olimpiada de fizica, reușind sa urce din nou pe podium alaturi de cei mai buni elevi din…

- Eduard Pițu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a obținut, pentru al treilea an consecutiv, rezultate excepționale, atat la faza naționala a Olimpiadei de matematica, cat și la Olimpiada de fizica, reușind sa urce din nou pe podium alaturi de cei mai buni elevi din…

- Etapa Naționala a Olimpiade de Fizica s-a organizat la Brașov. Medalia de argint a fost obținuta de catre Popa Vlad Petru, din clasa a VIII-a, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. „In perioada 21-26 aprilie 2024 s-a desfașurat, la Brașov, Etapa Naționala a Olimpiadei de Fizica (…