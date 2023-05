A fost publicată 'Ordonanța Austerității' - De unde și cum se taie bani (Document) Ministerul Finanțelor a publicat luni seara proiectul de ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Supranumit „ordonanța austeritații”, actul normativ ar urma sa introduca o serie de taieri de cheltuieli in cadrul instituțiilor și autoritaților publice.Proiectul de OUG, AICI! (.pdf)Nota de fundamentare, AICI! (.pdf)Institutiile de stat trebuie sa ia masuri pentru scaderea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri si servici, iar ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

