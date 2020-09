Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul au adoptat legea rectificarii bugetare in forma dorita de Partidul Social Democrat, lege care cuprinde majorarea pensiilor cu 40%. Pentru ca legea sa intre in vigoare este nevoie sa fie promulgata de președintele Klaus Iohannis și sa fie publicata in Monitorul Oficial.…

- Cresterea punctului de pensie cu 14- si amanarea majorarii salariilor profesorilor au fost publicate in Monitorul Oficial. Practic, Ordonanta de Urgenta privind rectificarea mai are la final un capitol care prevede modificarea Legii pensiilor si Legea-cadru 153/2017. Practic, punctul de pensie va creste…

- Ordonanta de urgența in ceea ce privește cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, alocatiile copiilor vor creste cu 20% din luna septembrie a acestui an, urmand și alte majorari, dar care vor fi facute in etape. Este oficial! Legea a fost publicata. Ce romani…

- Peste 40 de polițiști și jandarmi sunt mobilizați pentru procesul care a inceput in Piața Victoriei. In acest caz sunt pregatiți și polițiști și jandarmi de rezerva, daca evenimentul va degenera. Citește și: Nou protest in Piata Victoriei impotriva legii carantinarii. Oamenii scandeaza "Opriti…

- Potrivit legii promulgate, masura carantinei persoanelor se instituie pe baza afirmatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau in spatiul desemnat de autoritati cu privire la persoanele suspecte a fi infectate sau purtatoare ale…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat sambata legea carantinei și izolarii, anunța Administrația Prezidențiala. Șeful statului se afla la Bruxelles, unde participa la Consiliul European, pentru negocierea planului de relansare a economiei UE. Legea a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.

- Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Actul normativ a fost promulgat in cursul diminetii de catre presedintele Klaus Iohannis. Potrivit legii promulgate,…

- CARAȘ-SEVERIN – Legea inițiata de senatorul Marcel Vela, actualul ministru de Interne, pentru indreptarea nedreptaților facute copiilor de deținuți, prizonieri stramutați sau deportați pe motive politice, a fost publicata in Monitorul Oficial! In toamna lui 2019, Marcel Vela venea cu o noua propunere…