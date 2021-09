A fost publicată fotografia unui tanc sovietic rar In rețea a aparut o noua fotografie a unui tanc sovietic rar. Se crede ca utilizatorul Twitter cu numele Ivan O'Gilvi a publicat fotografia cu tancul Объект 476 «Кедр». Modificarea puțin cunoscuta a modelului T-64 a servit drept baza pentru multe idei implementate in cazul urmatoarelor modele. In 1975, in URSS au inceput lucrarile de imbunatațirea caracteristicilor tancului T-64A. Pina in 19 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

