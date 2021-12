Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat sambata o Carte alba ce expune conceptul si practica democratiei sale, informeaza duminica Xinhua. Oficiul de informatii al Consiliului de stat al Chinei a publicat sambata Cartea alba intitulata "China: Democratie care functioneaza". Cu un preambul si o concluzie, documentul este…

- Oficiul de presa al Consiliului de Stat al Chinei a lansat, vineri, Cartea Alba intitulata „Cooperarea China-Africa in noua era”, document in care sunt expuse poziția și politicile Chinei fața de Africa, in perspectiva dezvoltarii unor noi relații bilaterale și constituirii comunitații cu destin comun…

- Partidul Comunist Chinez a adoptat o „rezoluție istorica”, cimentand statutul lui Xi Jinping in istoria sa politica. Documentul, un rezumat al istoriei de 100 de ani a partidului, abordeaza realizarile sale cheie și direcțiile viitoare. „Gandirea lui este chintesenta culturii si sufletului chinez, iar…

- Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a reunit luni, la Beijing, într-o sesiune de patru zile dedicata adoptarii unei rezolutii care sa îi permita presedintelui Xi Jinping un al treilea mandat de sef al statului, transmit The Guardian și Agerpres.Rezolutia considerata…

- Uniunea Europeana acuza Republica Moldova ca ar pune presiune insuficienta asupra Rusiei. Acest lucru a devenit cunoscut pe 19 octombrie din raportul CE. Comisia Europeana a calculat câteva decizii de politica externa ale UE unde nu a aderat Moldova. Comisia Europeana considera ca…

- Numarul locuitorilor Chinei continentale care s-au vaccinat impotriva COVID-19 a ajuns la 1,1 miliarde, sau 78% din populatie, relateaza duminica Xinhua, citand cea mai recenta informare a Comisiei nationale de sanatate. Potrivit acestei statistici, care dateaza de sambata, peste 1,02 miliarde de chinezi…