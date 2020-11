A fost publicat noul model al declarației pe proprie răspundere pentru deplasarea pe timpul nopții Modelul declarației pe propria raspundere pentru deplasarea in afara locuinței in intervalul orar 23.00-5.00 și modelul adeverinței de la angajator. Declarația pe proprie raspundere poate fi printata de aici: media-33 „Declarația pe propria raspundere poate fi stocata și prezentata pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat sa existe semnatura olografa a persoanei care folosește Declarația și data pentru care este valabila declarația”, se arata in modelul publicat. Trump se va lega cu lanțuri de scaunul de la Casa Alba, sa nu poata fi scos de acolo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia pe propria raspundere si adeverinta de la angajator. Ce trebuie sa completezi pentru a iesi din casa. Autoritatile au publicat modelul declaratiei pe proprie raspundere De luni, circulatia va fi restrictionata in intervalul orar 23:00 – 5:00 Poti iesi din locuinta doar pentru motive bine…

- Autoritațile au publicat modelul declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții și al adeverinței de la angajator.Modelul declarației pe propria raspundere pentru deplasarea in afara locuinței in intervalul orar 23.00-5.00 și modelul adeverinței de la angajator. Citește…

- Interesul profesional, asistenta medicala sau achizitionarea de medicamente, insotirea unui bolnav sau decesul unui membru al familiei sunt motivele pentru care o persoana se poate deplasa in afara locuintei in intervalul 23,00-05,00 si care vor fi trecute in declaratia pe propria raspundere, potrivit…

- Autoritațile au publicat modelul declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții și al adeverinței de la angajator. Modelul declarației pe propria raspundere pentru deplasarea in afara...

- Circulația pe intreg teritoriul Romaniei va fi interzisa intre orele 23.00 și 05.00, cu cateva excepții, incepand de luni, 9 noiembrie. Persoanele care sunt nevoite sa se deplaseze in acest

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat modelul declaratiei pe propria raspundere pentru deplasarea in afara locuintei in intervalul orar 23.00-05.00 si modelul adeverintei de la angajator pot fi descarcate de pe site-ul stirioficiale.ro.

- Autoritațile au publicat modelul de declarație pe proprie raspundere pentru deplasarea pe timpul nopții și modelul adeverinței de la angajator, care vor fi necesare incepand de luni pentru cei care vor trebui sa iasa din casa dupa ora 23.00. Documentele pot fi descarcate aici.

- Autoritațile au decis de cand trebuie completata declarația pe proprie raspundere, de catre romanii care au nevoie sa iasa din casa pe timp de noapte. Declarația pe proprie raspundere trebuie sa dovedeasca faptul ca deplasarea se face din motive de necesitate precum asistența medicala sau pentru a merge…