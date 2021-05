Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost promulgata de catre presedintele Klaus Iohannis, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Deputatii au adoptat proiectul pe 21 aprilie, cu unanimitate de voturi. Acesta are ca obiect de reglementare…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Sfatul Tarii, intrunit in sedinta solemna la Chisinau, a votat la 27 martie/9 aprilie 1918, unirea provinciei romanesti Basarabia cu Romania. "Republica Democratica Moldoveneasca (Basarabia) in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunare, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia acum…