Legea a fost aprobata miercuri, de presedintele Klaus Iohannis. Aceasta modifica articolul 257 alin. (4) din Legea 286/2009 privind Codul penal si prevede ca infractiunea de ultraj asupra personalului silvic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sa fie sanctionata cu pedepse majorate cu jumatate, la fel ca in cazul politistilor si jandarmilor. Potrivit formei trimise spre promulgare, articolul 257 alin. (4) are urmatorul cuprins: „Faptele (…) comise asupra unui politist sau jandarm, precum si asupra personalului silvic investit cu exercitiul autoritatii publice, aflati in exercitarea atributiilor…