A fost promulgată legea care interzice sistarea agentului termic în sezonul rece Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care interzice sistarea agentului termic in timpul sezonului rece, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Prezidențiala. Actul normativ prevede ca producatorii și furnizorii agentului termic sa asigure pe durata iernii și cand temperaturile sunt scazute furnizarea agentului termic, conform contractelor semnate cu autoritațile administrației publice. Textul legii arata, potrivit Libertatea : „Se interzice sistarea furnizarii de agent termic primar in perioada sezonului rece, definita conform prevederilor legale, de catre producatorii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ care vizeaza modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea alin. (3) al…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni, 12 iulie, actul normativ care vizeaza modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica, a informat Administrația Prezidențiala. Concret, potrivit actului normativ, producatorii și furnizorii agentului termic au acum obligatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care completeaza un articol din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, transmite Administratia Prezidentiala. Astfel copiii cu dizabilitati vor beneficia, prin propunerea legislativa, de extinderea certificatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind alaptarea in spatiile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru modificarea si completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, actul normativ stabileste conditiile in care Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, poate acorda ajutoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea pune in acord prevederi cu o decizie a CCR si stipuleaza ca termenul maxim in care instanta trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, transmite Administratia Prezidentiala. Prin aceasta lege creste nivelul de remuneratie pentru rezervistii voluntari. Actul normativ initiat de catre…