Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, 7 iunie 2023, legea initiata de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare. Legea este cunoscuta si ca „Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria fetitei de 4 ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fata casei. Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel incat sa nu poata fi dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru infractiunea de…