A fost prins suspectul crimei din Mamaia. L-ar fi înjunghiat și incendiat pe administratorul unei baze sportive A fost prins suspectul in cazul uciderii barbatului de 69 de ani gasit mort la recepția unei baze sportive din Mamaia. „In noaptea de 26 spre 27 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat un barbat, de 49 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de omor. In seara de 25 spre 26 […] The post A fost prins suspectul crimei din Mamaia. L-ar fi injunghiat și incendiat pe administratorul unei baze sportive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

