A fost prins principalul suspect de uciderea dentistei – anchetatorii suspectează un asasinat la comandă Dupa 4 zile de cautari, principalul suspect in cazul uciderii doctoriței stomatolog a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre un barbat de 40 de ani din Braila, care ar fi avut nevoie de doar 33 de secunde pentru a-și duce planul la bun sfarșit, spun procurorii. Individul are la activ mai multe condamnari pentru fapte de violența in Germania și Franța și a fost eliberat in martie din inchisoare. In fața anchetatorilor, s-a prevalat de dreptul la tacere. Insa, oamenii legii spun ca probele biologice sunt suficiente pentru a fi incriminat. Barbatul de 40 de ani, considerat acum… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Mariel Mihai, braileanul de 39 de ani care pe 16 iulie a omorat-o pe doctorița stomatolog Marina Gavril cu lovituri de cuțit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminica, 21 iulie, au precizat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Criminalul a fost prins de polițiști sambata seara, 20 iulie,…

- Principalul suspect in cazul uciderii doctoriței stomatolog din Braila, injunghiata in timp ce se afla in propriul cabinet, a fost reținut sambata seara. Barbatul, care și-a schimbat de mai multe ori numele, este din oraș și are antecedente penale. TVR Info a publicat informații din ancheta, dezvaluind…

- Dupa patru zile de investigații, principalul suspect in cazul uciderii medicului stomatolog din Republica Moldova a fost capturat și reținut pentru 24 de ore. Acesta este un barbat de 40 de ani din Braila, despre care procurorii afirma ca a avut nevoie de doar 33 de secunde pentru a-și executa planul.…

- Suspectul crimei comise marți, 16 iulie, la Braila a fost prins de polițiști sambata seara, 20 iulie, și a fost dus la audieri, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Poliția a fost anunțata marți seara, 16 iulie, printr-un apel la numarul de urgența 112, ca o femeie care avea urme de…

