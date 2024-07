Principalul suspect in cazul crimei din Braila a fost prins. Este vorba de un barbat din Braila, cu mai multe antecedente penale. El ar fi cel care i-a luat viața doctoriței Marina Gavril (41 ani). Initial a aparut informatia ca polițiștii romani au indicii ca ucigașul doctoriței este cetațean al Republicii Moldova. „Suspectul criminal pe care l-au reținut in aceasta seara era identificat de doua zile. Acea poza pe care noi toți am vazut-o este o poza pe care Poliția Romana a dat-o polițiștilor din Republica Moldova (mai jos foto – nr.), intrebandu-i pe omologii de acolo daca știu ceva despre…