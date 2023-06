A fost prins criminalul/VIDEO Polițiștii au reușit sa-l aresteze pe suspectul banuit ca a ucis doi batrani in casa lor aflata in plin centrul Timișoarei și l-a injunghiat pe nepotul acestora. „Suspectul dublei crime de la Timișoara a fost prins! Mulțumim cetațenilor care s-au implicat și, in urma vizionarii portretului robot și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, ... The post A fost prins criminalul/VIDEO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Polițiștii de la Biroul Investigații Criminale l-au reținut pe principalul suspect pentru crima dubla comisa in centrul Timișoarei. Criminalul are 38 de ani și a recunoscut ambele crime. A locuit cu chirie in cladirea in care s-au petrecut crimele.

- Barbatul suspectat ca a omorat doi batrani din Timișoara, peste care a intrat in casa pentru a-i jefui, a fost capturat. Polițiștii au avut nevoie de 48 de ore pentru a da de urma suspectului și a-l prinde.

- Ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic. Așa umbla odiosul criminal care a curmat viața a doi pensionari din Timișoara și a injunghiat o alta persoana. Ancheta crimei din centrul Timișoarei este in plina desfașurare, se folosesc toate mijloacele și tehnica din dotare și se coopereaza cu polițiștii din…

- Doi soți, in varsta de 75, respectiv 78 de ani, au fost injunghiați mortal de un individ care a intrat in apartamentul lor, marți seara, 27 iunie, in centrul orasului Timisoara. Suspectul a fost surprins in locuința de un nepot al varstnicilor și a fugit de la fața locului. Politistii incearca acum…

