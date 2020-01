Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Irlanda de Nord a fost arestat in dosarul referitor la moartea a 39 de migranți vietnamezi, ale caror cadavre au fost descoperite in octombrie intr-un camion frigorific in Essex, a anunțat Poliția britanica, citata de Euronews, potrivit Mediafax.ro.Autoritațile au informat ca…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii din Uniunea Europeana fara un acord. Romania era singura tara din UE care nu adoptase un astfel de act normativ. „Este o Ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica si…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii acestei tari din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi…

- Autoritațile guvernamentale din Marea Britanie au anunțat sambata ca vor impune moratoriu imediat asupra exploatarii gazelor de șist prin fracturare hidraulica, pe fondul temerilor ca aceasta metoda ar putea intensifica seismicitatea, relateaza postul CNBC, potrivit Mediafax.Guvernul Boris…

- Ies la iveala noi detalii despre cazul camionului din Essex, Marea Britanie, in care au fost gasite 39 de trupuri neinsuflețite. Autoritațile din Vietnam care lucreaza la acest caz cred ca un milionar s-ar afla in spatele acestui caz revoltator.

- Camionul inmatriculat in Bulgaria plecase marti din Belgia, iar sambata a ajuns pe teritoriul Marii Britanii. Procurori belgieni au confirmat ca vehiculul a fost expediat marti cu vaporul din portul belgian Zeebrugge. Cele 39 de persoane moarte, intre care si un adolescent, au fost gasite…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta un "acord excelent" cu UE pentru Brexit. Premierul Scoției anunța ca incepe demersurile pentru independența Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi dimineata pe Twitter ca s-a ajuns la un "nou acord excelent" de Brexit cu Uniunea Europeana.…