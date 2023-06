Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Marcel Serbuc, suspectul principal in cazul crimei din Sectorul 4 al Capitalei, a fost prins astazi, 10 iunie, in Olanda. In cazul sau, se deruleaza procedurile de extradare catre Romania, relateaza News.ro.Serbuc figura pe lista celor mai cautati fugari din Europa, el fiind considerat periculos.…

- Space for a Better World și OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, organizeaza in perioada 11-14 iunie, la București, evenimentul AIM HIGHER ROMANIA, cu participarea extraordinara a urmatorilor astronauți: Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist,…

- Un tanar de 20 de ani, din Slovacia, a fost prins in flagrat de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate si procurorii DIICOT Craiova, in timp ce ar fi pus in vanzare 170 de grame de cocaina, pentru 7.550 de euro. Anchetatorii spun ca tanarul ar fi achizitionat drogurile din Tarile…

- UPDATE: Potrivit unor surse neconfirmate oficial, cei doi reținuți ar fi doi indivizi cunoscuți in județul Bacau, Vitalie Marza, și „sageata” lui, poreclita „Bombardierul”. Fost boxer Marza a mai fost implicat in scandalul unui luptator de kickbok snopit in bataie. Originar din Republica Moldova, Vitalie…

- Luni, sala de festivitați a Colegiului Național „Unirea‟ din Focșani a gazduit un concurs de public speaking (vorbit in public) inițiat de focșaneanca Simona Șunel, director HR la o firma din București. Ajuns la cea de-a doua ediție, acest concurs urmarește dezvoltarea abilitaților tinerilor de a vorbi…

- Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri seara, 28 aprilie, la TVR Info, ca Romania trebuie sa aiba curajul de a lupta pentru acceptarea si in spatiul Schengen. Zuckerman a precizat ca pozitia autoritatilor de la Viena, de respingere a Romaniei, este nejustificata, iar…

- Ministrul de Interne austriac Gerhard Karner a declarat, intrebat miercuri daca sustine aderarea Romanie la spatiul Schengen la urmatorul Consiliu JAI, ca nu poate oferi o data fixa. „Este o intrevedere de lucru foarte importanta, pentru a discuta aspecte de securitate care vizeaza ambele tari. In ultimele…

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania. Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele…