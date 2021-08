A FOST PRINS BARBATUL CARE A LEGAT O BATRANA DE PAT, A LOVIT-O SI A INCERCAT SA O VIOLEZE

Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu ghinion pentru un barbat de 44 de ani din Poienile de sub Munte. Care nu a avut rușine atunci cand a incercat sa violeze o femeie din comuna sa in varsta de 77 de ani, insa a ramas doar cu intenția. In 13 august, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina, au identificat presupusul autor al…

- Alerta in Maramureș! Polițiștii rascolesc judetul. Vezi ce cauta… ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Aseara, 09 august, la ora 22.41, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o femeie a…

- Informații halucinante de la Poienile de Sub Munte. Noaptea trecuta, o femeie in varsta de 78 de ani a trecut prin clipe de coșmar. Un barbat necunoscut a patruns in locuința acesteia in timp ce dormea. A legat-o cu o sfoara de pat, a lovit-o și sub amenințarea unui cuțit a incercat sa o violeze. […]…

- Azi-noapte, la ora 01.10, polițiștii Secției 4 Leordina, au oprit pentru control un autoturism condus pe DJ. 187 Poienile de sub Munte. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca autoturismul era condus de catre un tanar de 25 de ani din Poienile de Sub Munte, fara a deține permis de conducere.…

