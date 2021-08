A fost prezentat cel mai puternic smartphone din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vinzarile slabe ale noii serii Galaxy S21, Samsung revine in atentie cu doua noi modele de smartphone-uri pliabile, Galaxy Z Fold3 si Galaxy Z Flip3, care nu aduc multe imbunatatiri fata de modelele anterioare. Ecranul principal al lui Galaxy Z Fold3 este un AMOLED de 7,6 inch, cu 120HZ rata de…

- Xiaomi a reusit sa ascunda (la propriu) camera foto frontala de 20MP sub ecran. Asta inseamna ca ecranul este complet de sus pana jos, fara perforatii sau bretoane – ceea ce confera dispozitivului un aspect mult mai elegant. Ecranul in sine masoara 6,67 inch si este un AMOLED cu rezolutie FHD+ si o…

- Smartphone-ul Redmi 10 a fost „leaked” din greșeala de catre tribunalele din Singapore. Site-ul are in prezent probleme cu afișarea listarilor, insa alte pagini de internet au reușit sa adune toate informațiile, cum ar fi specificațiile și imaginile oficiale. Telefonul va avea patru camere pe spate,…

- Realme pregatește un eveniment pentru data de 21 iulie (miercuri), in cadrul caruia va prezenta doua noi dispozitive, care fac parte dintr-o serie complet noua, denumita GT Master. Cele doua smartphone-uri vor avea versiuni diferite, numite Master Edition și Master Explorer Edition, iar cea de-a doua…

- Vivo a inventat un smartphone cu o drona incorporata. Brevetul a fost depus la Organizația Mondiala a Proprietații Intelectuale (OMPI) in decembrie, insa cererea a fost publicata abia in iulie. Potrivit documentului, smartphone-ul are o gaura in partea inferioara a carcasei, in care se afla o drona…

- Compania detinuta de Lenovo a anuntat Defy, un smartphone care va da startul un serii de smartphone-uri rezistente, construite cu ajutorul Bullitt Group, firma britanica ce detine licenta globala a brandului Caterpillar pentru telefoane rezistente. Conform producatorului, Defy este rezistent la praf,…

- Pe 15 iunie, Realme nu va lansa doar cel mai nou flagship al sau in Europa ( realme GT 5G ), ci și o mulțime de dispozitive IoT și alte tipuri de gadget-uri, pregatind astfel un eveniment uriaș. Astfel, pe langa ceea ce va fi cel mai probabil cel mai ieftin telefon cu Snapdragon 888, vom vedea și prima…

- In cadrul evenimentului Computex 2021, AMD a prezentat cele mai noi tehnologii de procesare si grafica care accelereaza dezvoltarea ecosistemului HPC (High Performance Computing), computerelor, experientei de gaming si domeniului de data center.