Stiri pe aceeasi tema

- Ploile din aceste zile au facut prapad in satul Gherman, raionul Ungheni. Zece gospodarii au fost complet inundate, iar oamenii au ramas blocați in curte. Cateva minute au fost suficiente pentru ca puhoaiele sa distruga cu nemiluita culturile si sa umple beciurile oamenilor cu apa.

- Pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Zeci de gospodarii din satul Chirileni, raionul Sangerei, au fost inundate aseara, dupa cateva minute de ploaie torentiala. Localnicii spun ca se pomenesc in asemenea situatie de fiecare data ce cad precipitatii.

- Ploile torentiale si vijeliile au produs pagube in 26 de localitati din 18 judete, in ultimele 24 de ore, fiind afectate zeci de gospodarii, locuinte si mai multe drumuri. Numerosi arbori rupti de vijelii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, care nu fusese reluata vineri dimineata…

- Furtunile au facut prapad in Romania. 60 de localitati din 13 judete au fost afectate de ploi torentiale, inundatii, caderi de grindina si vant puternic. Peste trei mii de pompieri au fost mobilizati pentru interventii in mai multe zone din tara.

- O puternica viitura a facut prapad in noaptea de joi spre vineri in doua sate din comuna Poiana Campina, Prahova. Patru mașini au fost luate de ape, un drum comunal a fost decopertat de asfalt, 20 de case au fost inundate, iar o conducta de gaze a fost fisurata, in urma unei ploi torențiale.Localnicii…

- O ploaie torentiala care a durat mai bine de o ora a provocat pagube in mai multe localitati din judetul Prahova. Patru masini staționate, fara oameni inauntru au fost luate de viitura, mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, iar un barbat de 65 de ani a fost și el

- Furtunile au lovit mai multe zone din tara. In vest a plouat cu galeata, iar grindina a pus la pamant zeci de hectare de culturi agricole. In Caras-Severin, o furtuna cumplita a facut ravagii sambata seara, in mai multe localitati de pe Valea Almajului.