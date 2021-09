Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat sambata seara la o discoteca ce a avut loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Participarea a fost uriașa și evenimentul a avut loc in ziua in care au fost anunțate noile restricții in Cluj-Napoca, dupa depașirea ratei de incidența de 2 la mie. Prefectul Clujului, Tasnadi…

- Deși Clujul se afla in scenariul galben, de vineri, fiind depașit pragul de incidența de 2 la mia de locuitori, și existand restricții de participare la evenimente, la Sala Polivalenta a avut loc Discoteca '80.

- „Masurile obligatorii sunt prevazute în mod clar în HG. CJSU poate sa spuna doar, în baza ratei de incidența transmise de catre DSP, în fiecare uat ce seturi de masuri se aplica, desigur doar în temeiul HG. În masura în…

- Acum, cand vestea lansarii unui nou album ABBA, dupa patru decenii de liniște, a inconjurat planeta, unul dintre membrii trupei originale ABBA va fi prezent la spectacolul DISCOTECA ’80 de la Cluj-Napoca, alaturi de „cea mai buna ABBA de la ABBA incoace”, in cadrul “The Show-a tribute to ABBA”. Show-ul…

- Saxofonistul Ulf Andersson, membru in trupa originala ABBA, va fi prezent la „Discoteca '80” din Cluj-Napoca. Show-ul va ajunge la Cluj pe 18 septembrie. Cand vestea lansarii unui nou album ABBA, dupa 4...

- Saxofonistul Ulf Andersson, membru in trupa originala ABBA, va fi prezent la „Discoteca '80” din Cluj-Napoca. Show-ul va ajunge la Cluj pe 18 septembrie. Cand vestea lansarii unui nou album ABBA, dupa 4 decenii de liniște, a inconjurat planeta, unul dintre membrii trupei originale ABBA va…

- Petrecarețul s-a ales fara pedeapsa dupa ce a contestat în instanța faptul ca doua secții de Poliție diferite (Secția 2 și Secția 4 din Cluj-Napoca) l-au amendat pentru aceeași fapta. Greșeala facuta de tânar a fost sa participe la o petrecere cu prea mulți participanți…

- Organizatorii DISCOTECA ‘80 CLUJ confirma desfașurarea celei de-a patra ediții a evenimentului. Astfel, BONEY M, The show–a tribute to ABBA, GAZEBO, JOY, FR DAVID și ERUPTION vor urca pe scena Salii Polivalente BTarena din Cluj-Napoca sambata, 18 septembrie 2021. Dupa ce pandemia a impiedicat organizarea…