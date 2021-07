Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- Cetațenii britanici care s-au vaccinat anti-coronavirus nu vor mai fi obligați sa stea in carantina la revenirea in Regatul Unit. Pana acum cetațenii britanici erau nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara daca calatoreau in strainatate. Din data de 19 iunie, britanicii care calatoresc in țari…

- Solistul trupei The Rolling Stone, Mike Jagger, a incalcat regulile carantinei din Marea Britanie, pentru a participa, miercuri, la partida Anglia - Danemarca 2-1 dupa prelungiri, disputata in semifinale la Euro 2020. Acum, cantarețul risca o amenda de 10.000 de lire sterline (11.600 de euro), informeaza…

- La sfârșitul saptamânii trecute, UEFA amenința guvernul Marii Britanii ca va muta finala Euro-2020 la Budapesta daca oficialii englezi mențin carantina pentru 2.500 de invitati ai forului european. Se pare ca UEFA a revenit la sentimente mai bune și susține ca nu mai are în plan mutarea…

- UEFA ar fi amenintat guvernul Marii Britanii ca va muta finala Euro 2020 de la Londra la Budapesta, daca autoritatile din Regatul Unit vor impune carantina celor 2.500 de invitati ai forului european, potrivit The Times. Stadionul Wembley urmeaza sa gazduiasca semifinalele si finala turneului european.…

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Marea Britanie demonstreaza triumful vaccinarii. Cu aproape jumatate din populatie vaccinata anti-COVID, Regatul a ajuns la cel mai mic numar de internari si decese de la inceputul pandemiei. Jumatate din populatia Regatului Unit a facut prima doza de vaccin anti-COVID. UK are 22 de decese pe zi din…