Stiri pe aceeasi tema

- Marcus Rashford a adus cele trei puncte lui Manchester United, atacantul englez punctand in minutul 76 contra celor de la Wolverhampton (1-0). Meciul a facut parte din etapa cu numarul XVIII din Premier League.

- Antrenorul lui Tottenham, Antonio Conte, a sugerat ca va selecta doar jucatori care nu au jucat la Cupa Mondiala pentru meciul de la Brentford. Premier League se reia luni, la doar opt zile dupa finala Cupei Mondiale din Qatar, scrie BBC. Conte a spus deja ca jucatorii sai care au fost jucat in finala…

- Posibila vanzare a clubului de fotbal Manchester United ar putea atinge cel putin suma de cinci miliarde de lire sterline (5,6 miliarde de euro), ceea ce ar face gruparea din Premier League cea mai scumpa din istoria sportului, transmite EFE, potrivit Agerpres.Conform reputatului economist Kieran Maguire,…

- Razboi in instanța intre Parohia Valea Macrișului și Comisia Naționala pentru Compensarea Imobilelor. Motivul litigiului il reprezinta decizia Comisiei de a respinge solicitarea preoților de a le fi retrocedat un teren in suprafața de 1567 mp, aflat in domeniul public al comunei Valea Macrișului. Respectiva…

- Manchester City a perdut cu Brentford, scor 1-2, intr-un meci din etapa #16 din Premier League. In ultimul meci inainte de pauza cauzata de Campionatul Mondial, echipa lui Guardiola s-a impiedicat pe teren propriu cu Brentford. Oaspeții i-au luat tare pe „cetațeni” inca din startul meciului. Onyeka…

- Un jandarm a fost ranit de catre un barbat care a patruns cu o arma de foc in interiorul unei institutii publice. Persoana in cauza a fost imobilizata de catre echipa de interventie a Detasamentului 1 Jandarmi Mobil Bistrita - Din fericire acesta este doar o parte a unui scenariu din cadrul exercitiului…

- Relația dintre Cristiano Ronaldo și antrenorul Erik ten Hag este din ce in ce mai tensionata, iar portughezul va fi sancționat de conducatorii gruparii Manchester United dupa ce a plecat la vestiare in minutul 90 al partidei caștigate impotriva celor de la Tottenham.

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…