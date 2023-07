Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii miercuri in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar vizand tranzactii succesive de vanzare-cumparare pentru imobile si terenuri aflate in patrimoniul unei institutii publice, prin utilizarea unor sentinte judecatoresti falsificate. ”Astazi, 12 iulie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Șeful IPJ Ilfov și-a dat demisia marți seara, au precizat surse oficiale pentru Digi24.ro. El și adjuncții sai erau anchetați dupa scandalul „azilelor groazei”. Dupa plecarea acestuia din funcție urmeaza sa fie schimbați și cei doi adjuncți ai sai, precum și conducerea poliției Voluntari. De asemenea,…

- Astazi, au fost efectuate 35 de percheziții la persoane care au falsificat acte de proprietate imobile. Au facut tranzacții de 6 milioane de euro. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Romana au efectuat 35…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Romana, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție , au descins la 35 de locuințe din municipiul București și județul Ilfov,…

- Persoane vulnerabile exploatate - Zeci de perchezitii au loc marti dimnineata in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges, intr-un caz de exploatare a persoanelor cu dizabilitati sau in situatii vulnerabile, prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, fiind…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- "La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București,…

- Procurorii DNA au descins la sediul primariei Brașov dar și in alte locații din București, Brașov, Ilfov și Argeș. Perchezițiile au loc in contextul in care exista suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni corupție și asimilate celor de corupție, comise in cursul anului 2022, in legatura cu atribuirea…