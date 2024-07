Stiri pe aceeasi tema

- Dupa retragerea din cursa prezidentiala a lui Joe Biden, Donald Trump se straduieste acum sa isi reorienteze campania luand-o la tinta pe Kamala Harris, probabila contracandidata democrata, cu atacuri care sa loveasca in actualul sau bilant ca vicepresedinte si al carierei sale din trecut in California,…

- Dupa anuntul retragerii lui Joe Biden din cursa pentri Presedintia Statelor Unite ale Americii si desemnarea Kamalei Harris drept candidat al Partidului Democrat, aceasta a strans aproape 50 de milioane de dolari din donatii intr-o singura zi.

- Fostul presedinte democrat al SUA, Bill Clinton, 77 de ani, si soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, 76 de ani, s-au alaturat presedintelui Joe Biden in sustinerea vicepresedintelui Kamala Harris pentru sefia Casei Albe.Intr-o declaratie comuna postata pe rețeaua X, au spus ca vor face…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, duminica seara, la Digi24, ca presedintele SUA, Joe Biden, dupa retragerea din cursa electorala, mai are de facut o miscare pentru a-i crea conditii maxime vicepresedintelui Kamala Harris in disputa cu Donald Trump si anume sa se retraga din functia de presedinte,…

- Desi Partidul Democrat recunoaste "volatilitatea" actuala a situatiei din jurul nominalizarii lui Biden, unii membri ai partidului se "aliniaza" deja pentru a face donatii in cazul in care Harris il inlocuieste in cursa prezidentiala, noteaza publicatia.De cand capacitatea lui Biden de a castiga un…

- Președintele american Joe Biden a incurcat joi numele vicepreședintelui sau, Kamala Harris, și al rivalului sau republican Donald Trump, in timp ce mai mulți colegi democrați ai actualului președinte, in varsta de 81 de ani, ii cer acestuia sa puna capat candidaturii sale la prezidențiale, potrivit…

- Dupa prestatia dezamagitoare a presedintelui democrat Joe Biden in dezbaterea electorala de joi cu rivalul sau republican Donald Trump, in interiorul Partidului Democrat au inceput sa apara voci ce remarca nevoia unui alt candidat pentru presedintia SUA, chiar daca mai sunt doar patru luni pana la alegeri,…