Stiri pe aceeasi tema

- UE și SUA sunt unite in sprijinul suveranitații și integritații teritoriale a Ucrainei și in hotararea de a apara democrația și valorile comune, au reiterat Ursula von der Leyen și președintee SUA Joe Biden la conferința de presa comuna. “Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodata, acest…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat sambata ca aproape 80.000 de cetateni ucraineni au ales sa ramana pe teritoriul Romaniei, 30.000 fiind copii.

- Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

- Razboiul din Ucraina distruge suflete și vieți nevinovate. In fiecare zi, sute de oameni vin la noi in țara, cautand un loc liniștit, in care sa nu se mai auda explozii.

- O femeie din Ucraina a povestit la Acces Direct cum a aflat de razboiul Uriaș din Ucraina. Aceasta a marturisit ca tocmai ce fusese ziua ei de naștere și avusese parte de cea mai frumoasa surpriza. Fiul sau a sunat-o pe 24 februarie sa o anunțe de explozii și impușcaturi.

- UPDATE 16:05 – Bombardament la sud de Kiev, in zona unei centrale termice (Casa Jurnalistului) Armata ucrainiana a publicat o declarație prin care anunța ca forțele ruse au inceput „un bombardament intensiv” asupra unitaților din estul țarii. Potrivit comunicatului, forțele din Ucraina lupta acum…

- Armata ucrainiana a publicat o declarație prin care anunța ca forțele ruse au inceput „un bombardament intensiv” asupra unitaților din estul țarii. Potrivit comunicatului, forțele din Ucraina lupta acum impotriva unui atac aerian din partea Moscovei, scrie Europa FM Martori din Harkov, citati de Reuters,…

- Reprezentantul Rusiei la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, respinge acuzațiile potrivita carora țara sa se pregatește sa atace Ucraina, spunand ca razboaiele din Europa rareori incep intr-o zi de miercuri. „Cand aduci acuzatii, in special acuzatii (…) ai și responsabilitatea de a aduce dovezi“. Mai…