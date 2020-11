Stiri pe aceeasi tema

- Covid-19 ar fi ajuns in Europa mult mai devreme decat se credea, potrivit concluziilor unui studiu realizat de Centrul National al Cancerului. Virusul ar fi ajuns in Italia, țara puternic afectata de pandemie, in luna septembrie. Giovanni Apolone, co-autorul studiului, care a observat rezultatele testelor…

- Dupa seria de atacuri islamiste din Europa, Suedia a anunțat, vineri, alerta naționala pentru forțele de poliție, relateaza Hotnews.Pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericolcrescut de atac, nivelul de amenințare la adresa țarii ramane 3.„Scopul este, printre altele, ca politia sa poatareactiona…

- In interviul acordat jurnalistei Lili Ruse, Emil Boc a declarat ca nu vrea "sub nicio forma" sa diminueze pericolul care-l reprezinta COVID-19. "Avem peste 1,1 milioane de decese la nivel mondial. Lucrurile nu arata deloc bine nici in Romania si nici in Europa. La Cluj nu e nici mai…

- USAMV alaturi de Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnica a Moldovei si Universitatea Sainte Cyrille et Method din Skopje, impreuna cu echipa din proiectul Food Waste Combat, au realizat in perioada iunie - septembrie 2020 un studiu cu privire la risipa alimentara in gospodarii din Romania,…

- Presedintele USR, Dan Barna, s-a declarat multumit de rezultatul obtinut de Alinata USR - Plus la alegerile locale si a aratat ca la alegerile parlamentare cele doua partide vor depasi 20%. Barna a adaugat ca Alianta USR - Plus nu va face aliante preelectorale pentru alegerile parlamentare, potrivit…

- Doua noi studii de la Institutul Karolinska din Suedia arata ca o proporție semnificativa din cazurile grave de COVID-19 sunt asociate cu disfuncții ale moleculei mesager interferon tip 1. Astfel de disfuncții, cauzate de factori genetici sau biochimici, ar putea explica de ce boala a putut progresa…

- Povara poluarii si a schimbarilor climatice variaza in Europa, existand diferente clare intre tarile din estul si cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel national (27%) se inregistreaza in Bosnia si Hertegovina, iar cea mai scazuta in Islanda si Norvegia…

- Mii de persoane au primit rezultate gresite dupa ce au fost testate pentru COVID-19 in Suedia, au anuntat marti autoritatile medicale in cadrul unei conferinte de presa, relateaza dpa.Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus,…