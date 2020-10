A fost numit pericolul usturoiului Usturoiul are proprietați antibacteriene și antivirale, are un efect stimulativ asupra imunitații, dar cel mai bine e sa nu fie consumat crud. Despre aceasta a relatat in cadrul unei emisiuni la radio Sputnik gastroenterologul, medicul de familie Nikita Harlov, relateaza lenta.ru. Potrivit lui, acest produs este folosit in mod obișnuit pentru degresarea produselor de origine animala, dar este mai Citeste articolul mai departe pe noi.md…

