Stiri pe aceeasi tema

- Generalul din armata americana Christopher Cavoli a fost numit comandant suprem al fortelor aliate in Europa, a anuntat marti NATO, intr-un context de puternice tensiuni provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP.

- Anunțul vine chiar de la vicecancelarul german. Acesta spune ca a fost o greșeala ca țara sa nu a susținut Ucraina militar cu mult mai devreme.Intr-un interviu acordat radioului public german, Robert Habeck spune ca sprijinul ar fi trebuit sa inceapa cu ani in urma.„Cu siguranța ar fi trebuit sa sprijinim…

- Introducerea unui embargo complet asupra aprovizionarii cu gaze din Rusia nu va aduce pace Ucrainei. Este important ca Germania și intreaga Europa sa evite o criza economica grava care ar putea aparea dupa interzicerea furnizarii de resurse energetice rusești, a declarat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz,…

- Generalul-locotenent (ret) Ben Hodges, fost comandant al Fortelor Terestre ale SUA in Europa (USAREUR), in prezent reprezentant al reputatului insittut de cercetare CEPA (Center for European Policy Analysis) a analizat actualul conflict și situația din Ucraina, la 5 saptamani de la agresiunea rusa.…

- Generalul american in retragere Wesley Clark a declarat ca cea mai buna modalitate de a proteja NATO este ca alianța sa ajute Ucraina sa invinga Rusia, potrivit Business Insider.Clark, in varsta de 77 de ani, care a fost șeful forțelor NATO din Europa intre 1997 și 2000, a cerut Statelor Unite sa consolideze…

- Armata ucrainean[ susține ca indeparteaza forțele Federației Ruse de capitala Kiev. Seful serviciului ucrainean de informatii militare, generalul Kirilo Budanov, le-a promis rusilor un „adevarat iad” in țara vecina. Budarov a catalogat drept „medievala” armata rusa. „Comandamentul rus a facut numeroase…

- Pedro Sanchez, premierul Spaniei, a anunțat, miercuri, in timpul unei interventii in fata Camerei Deputatilor, ca țara sa va trimite „material militar ofensiv” pentru „rezistenta ucraineana”, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Vreau sa va anunt ca Spania va livra material militar ofensiv rezistentei…