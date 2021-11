A fost numit cel mai sănătos fruct Stiati ca marul este unul dintre cele mai complete fructe? Merele au un continut complex prin cantitatile ridicate de zaharuri (7-16%), acizi organici, substante pectice (reduc colesterolul), vitamine (C, A, B1, B2, PP, acid pantotenic) si foarte multe saruri minerale (calciu, fier, potasiu, fosfor, siliciu, magneziu, zinc, cupru). Cantitatea de vitamine este dubla in coaja fructului fata de co Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Iata 3 alimente pe care un nutritionist nu le-ar manca sub nicio forma:1. Orezul expandat Considerat o alternativa sanatoasa si hipocalorica, una care inlocuieste cu succes painea ori gustarile nesanatoase, orezul exapandat nu este deloc indicat! Cu toate ca are putine calorii, acesta are un indice…

- O patrula din cadrul Poliției Orașului Solca a oprit pentru control pe raza localitații Arbore autoutilitara condusa de un localnic de 37 de ani, care transporta conform avizului de insoțire, cantitatea de 6,75 m.c. material lemnos de esența rașinoase. Intrucat existau suspiciuni cu privire la cantitatea…

- Cu siguranta ati experimentat pana acum momente de blocaje in viata de zi cu zi. Fie ca este vorba despre lipsa de motivatie, rutina zilnica, stresul si oboseala sau o stare de nemultumire generala, astfel de momente sunt perfect normale si fac parte din cursul natural al vietii. Aceste perioade ne…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a avut o discuție telefonica cu prim-ministra, Natalia Gavrilița. Potrivit unui comunicat emis de Guvern, Vadim Krasnoselski a dat asigurari ca centrala de la Cuciurgan va indeplini toate obligațiile contractuale pentru furnizarea in continuare a energiei…

- Cum toamna este sezonul gutuilor, care se consuma fie coapte la cuptor, fie transformate în dulcețuri delicioase. Acestea au o mulțime de beneficii pentru sanatatea noastra. Consumul de fructe și legume de sezon, locale, este nu doar sanatos, ci și convenabil în ceea ce privește prețurile.…

- Automatul Petrica i-a provocat pe brașoveni și pe turiști sa recicleze, iar apelul nu a ramas fara ecou. Peste 36.400 de ambalaje de bauturi colectate de automatul Petrica, intr-o saptamana, de la brasoveni. Plasticul reprezinta 45% din ambalajele de bauturi colectate in gospodariile romanilor, dozele…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis luni un mesaj la inceperea noului an de invatamant, in care sustine ca debutul cursurilor aduce "pe culmile disperarii" milioane de parinti care se intreaba daca e sanatos sa mearga copiii la scoala si cat costa rechizitele, hainele si meditatiile, cu cine ii…

- Cartoful de Micești, leguma care iși pastreaza gustul și nutrienții, indiferent de modul de preparare. Unde gasim cei mai buni cartofi Crumpene, barabule, picioci sau grumbe sunt doar cateva dintre regionalismele folosite pentru una dintre cele mai cultivate plante de pe planeta, dupa orez, grau si…