A fost nevoie să intervină DIICOT: Ce i-a făcut un MONSTRU unor minore Un barbat care ar fi determinat o minora sa realizeze si sa-i transmita imagini cu continut pornografic, apoi, amenintand-o ca le va face publice, i-a solicitat sa-i trimita in continuare asemenea materiale, a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, potrivit unui comunicat al DIICOT Gorj, transmis miercuri AGERPRES. Procurorii DIICOT au dispus pe 22 martie retinerea unui barbat inculpat pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila, coruperea sexuala a minorilor si santaj. Citește și: Președintele Klaus Iohannis vrea restricții mai dure pentru București,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

