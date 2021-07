Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- O patrula formata dintr-un polițist și un jandarm a dus la spital o femeie care risca sa nasca intr-un ambuteiaj din stațiunea Eforie. Femeie avea dureri, iar soțul ei a solicitat ajutorul deoarece mașina era blocata in trafic. Incidentul a fost relatat pe pagina de Facebook a MAI. Potrivit…

- Naționala Austriei și-a anulat antrenamentul oficial de pe Arena Naționala dinaintea meciului cu Macedonia de Nord. Duelul din grupa C de la Euro 2020 va avea loc duminica, 13 iunie, ora 19:00, la București. Duelul Austria - Macedonia de Nord poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- In acest an, Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania pentru anul 2020 a fost organizata, in premiera, la Constanta Si chiar si a meritat numele festiv, caci, spre deosebire de alti ani, cand evenimentul se tinea in Bucuresti, in sali mai mult sau mai putin improvizate, de data aceasta a fost…

- Unitatile de cazare din Romania au inregistrat cu 45% mai multe rezervari pentru mini-vacanta de 1 iunie, comparativ cu 2019, conform unui raport Travelminit.ro, care arata ca in topul preferintelor, se afla statiunile de pe litoral, zonele montane si balneoclimaterice. Pretul pentru un sejur pe…

- Daca vrei sa petreci acest weekend pe litoral, trebuie sa știi ce temperaturi te așteapta. Astfel ca maximele zilei ajung azi pana la 23-24 de grade, in timp ce maine, pe litoral vor fi temperaturi de 20-22 de grade. La fel ca sambata va fi și in ziua de duminca, la mare. Meteo 15-16 mai […] The post…

- Traficul a fost deviat pe podul de la Cernavoda din cauza unor lucrari. Se inchide temporar circulația pe sensul catre litoral, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A2 București – Constanța, in zona lucrarilor la partea…

- Cele doua cluburi dn Mamaia, amendate in 1 Mai pentru ca mesele erau prea apropiate, au fost din nou sanctionate pentru aceeasi neregula cu cate o amenda de 2.000 de lei. De asemenea, doi turisti din Vama Veche au fost sanctionati cu cate 1.000 de lei deoarece nu purtau masca.Potrivit reprezentantilor…