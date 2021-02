A fost NEBUNIE azi noapte la NUBA! Poliția a intervenit MASIV! Polițiștii bucureșteni au aplicat sambata seara mai multe amenzi la Clubul Nuba din Capitala pentru nerespectarea distanțarii fizice. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! ”In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 2 Poliție a constat nerespectarea masurilor de distanțare fizica intr-o unitate de alimentație publica, fapt pentru care a fost aplicata o sancțiune contravenționala in valoare de 6.000 de lei administratorului societațil comerciale De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

