Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (locul 28 WTA) a fost aproape de o noua surpriza la Wimbledon, impotriva Karolinei Pliskova (8 WTA). Dupa ce a trecut de Aryna Sabalenka și Katie Swan, jucatoarea romanca, poreclita "Miki", a caștigat primul set cu 6-3. In setul 2 a fost aproape de a caștiga cu 6-4, dar Pliskova…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (28 WTA) a fost eliminata in turul al treilea al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, vineri, dupa ce a fost invinsa de...

- Karolina Pliskova este favorita partidei de pe terenul 1 din complexul de la All England Club, insa Mihaela Buzarnescu (cap de serie numarul 29) ne-a aratat in ultima perioada ca poate sa se lupte de la egal la egal cu unele din cele mai importante jucatoare din circuitul WTA. Meciul din turul trei…

- Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA, va juca vineri contra cehoaicei Karolina Pliskova, locul 7 WTA, in turul III la Wimbledon. Orgazniatorii de la Wimbledon au anunțat ca meciul Mihaela Buzarnescu - Karolina Pliskova va avea loc pe Terenul 1. Partida va fi a doua a zilei, dupa duelul Venus Williams -…

- Simona Halep va ramâne numarul 1 mondial indiferent cât de departe va ajunge la Wimbledon. Caroline Wozniacki, singura care o putea întrece pe românca, a fost eliminata înca din turul secund, de rusoaica Ekaterina Makarova (scor 4-6, 6-1, 5-7), astfel ca Halep…

- Simona Halep are deja un avans de 800 de puncte fata de a doua clasata in clasamentu WTA, insa diferenta ar putea creste chiar la 2.700 de puncte daca Simona va castiga turneul. De asemenea, sunt sanse foarte mari ca Simona Halep sa fie cap de serie numarul 1 si la US Open. Pe langa Halep,…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 7 mondial, a eliminat-o pe Victoria Azarenka si o va intalni pe Mihaela Buzarnescu in turul trei la Wimbledon, informeaza news.ro.Pliskova s-a impus, scor 6-3, 6-3, in meciul cu Azarenka, dupa o ora si 14 minute. Vezi și: Mihaela Buzarnescu,…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul trei la Wimbledon, dupa cu o victorie facila, in minimum de seturi, in fata britanicei Katie Swan, 6-0, 6-3. In turul urmator, bucuresteanca o va intalni pe Karolina Pliskova, favorita 7.