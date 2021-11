A fost montată roata de pe Bulevardul Ștefan cel Mare Din anul 2019, cand a fost montata pentru prima data pe bulevardul Ștefan cel Mare roata a devenit atracția principala pentru ieșeni. Mii de persoane s-au dat in roata din centrul Iașului. Aceasta roata are 30 metri și 16 gondole cu 64 de locuri. O tura completa poate dura aproximativ un minut, iar o sesiune aproximativ șapte minute. Articolul A fost montata roata de pe Bulevardul Ștefan cel Mare apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale si internationale . Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

