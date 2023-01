Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: A fost redusa varsta minima pentru obținerea permisului de conducere. Categoriile pentru care se aplica noua lege Legea care prevede reducerea de la 21 la 18 ani a varstei minime de obtinere a unui permis de conducere pentru categoria C, CE si de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE, cu…

- Proiectul pentru recalcularea pensiilor speciale va ajunge in dezbaterea Parlamentului, dupa ce a fost aprobat in ultima ședința din an a Guvernului, deși pe ordinea de zi a era precizata doar analiza documentului.

- Proiectul de modificare a pensiilor de serviciu a fost finalizat, a anunțat marți Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS). Conform acestuia, nicio pensie nu va putea depași salariul primit in perioada activa.

- PENSII 2023: varsta redusa de pensionare pentru noi categorii de angajați. Data de la care se aplica modificarea in lege Pensii 2023: legislatia privind sistemul de pensii publice a fost modificata printr-un act normativ publicat in 13 decembrie, in Monitorul Oficial. Este vorba despre angajați din…

- Parlamentul a votat o lege care prevede noi praguri de varsta pentru soferii romani, astfel ca permisul de conducere poate fi obtinut mai devreme. Varsta minima pentru obtinerea permiselor auto pentru categoriile C și C+E scade de la 21 la 18 ani iar pentru categoriile D și D+E, varsta minima scade…

- Varsta minima pentru obținerea permisului de conducere, modificata: Proiectul legislativ a fost votat in Camera Deputaților Varsta minima pentru obținerea permisului de conducere, modificata: Proiectul legislativ a fost votat in Camera Deputaților Varsta minima pentru obținerea permisului de conducere…

- Scade varsta minima de obtinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 la 18 ani, respectiv de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE Scade varsta minima de obtinere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE de la 21 la 18 ani, respectiv de la 24 la 21 ani pentru categoriile…

- Patrlamentul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede scaderea varstei minime de obținere a permiselor de conducere pentru categoriile C, CE si D, DE de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 ani la 21 ani.