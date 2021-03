A fost modificată lista țărilor pentru care se impune carantina la venirea în România A fost actualizata lista țarilor pentru care se impune carantina la sosirea in Romania. Sunt 51 de țari incluse pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care calatoresc in aceste țari și vin in Romania sunt obligate sa stea 14 zile in carantina. Zonele „galbene” au fost stabilite ținandu-se cont de rata de incidența cumulata la 100.000 locuitori, conform datelor publicate de ECDC joi, 11 martie 2021, pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2021. Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat Statele Unite nu mai figureaza pe lista. Pe lista nu mai este inclusa nici Canada. Multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat duminica seara lista galbena a statelor cu risc epidemiologic. Persoanele care vin din aceste țari in Romania vor trebui sa stea in carantina. Au ieșit din Lista galbena Statele Unite ale Americii și Canada. Cei care intra in Romania din aceste…

- Conform hotarârii, în zona galbena se afla urmatoarele tari/ zone/ teritorii: * Cehia * San Marino * Muntenegru * Estonia * Seychelles * Insulele Turks si Caicos * Monaco * Israel * Bahrain * Slovacia…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Statele și zonele de risc epidemiologic din noua lista sunt: Cehia, San Marino, Muntenegru, Estonia, Seychelles, Insulele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. 67 de țari sau teritorii au fost trecute pe lista cu risc…

- Lista statelor din zona galbena a fost actualizata vineri, 8 decembrie, prin decizie a CNSU. Cetațenii care sosesc din aceste țari și intra pe teritoriul Romaniei incepand de sambata, 9 ianuarie 2021, ora 20.00, vor suporta masurile de carantina de 14 zile.Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor din care este instituita carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care intra in Romania. Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 64 din 03.01.2021 a Comitetului Național pentru Situații…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor din care este instituita carantina obligatorie de 14 zile pentru persoanele care intra in Romania. Lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 64 din 03.01.2021 a Comitetului Național pentru Situații…

- Lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata, duminica, 3 ianuarie 2021. Persoanele care sosesc in Romania din 43 de țari sau zone trebuie sa stea in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat duminica, 3 ianuarie, o noua hotarare prin…