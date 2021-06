Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul care și-a pierdut viața la Campionatul Național de Off Road este Adrian Cernea. Acesta a decedat in cursul zilei de sambata, dupa ce a ramas blocat cu mașina in apele involburate ale riului Oituz. „Cu durere in suflet anunțam faptul ca pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea,…

- Fostul campion national de off-road Adrian Cernea a decedat, sambata, in timpul unei etape a Campionatului National, desfasurata la Slanic Moldova, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, potrivit agerpres.ro. ''Echipajul format din Adrian Cernea si copilotul…

- Accidentul a avut loc la Șaula, unde au fost dislocate o autospeciala și un echipaj SAJ. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 15.10, iar la fața locului au gasit un autoturism ieșit în…

- Ofiterii din cadrul Direcției de Contraspionaj a Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) au retinut, luni, 7 iunie, un colaborator al FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) care incerca sa puna o bomba pe masina directorului unui institut de cerc

- Dani Oțil a participat la la prima etapa din Campionatul Național de Super Rally, organizat pe strazile din Mangalia. Din pacate, acesta a avut parte de un incident neplacut, despre care a vorbit pe contul de socializare. Dani a fost implicat intr-un accident chiar pe pista de curse, dar, din fericire,…

- Sambata, 22 mai, Dani Oțil nu putea sa lipseasca de la prima etapa din Campionatul Național de Super Rally, pe strazile din Mangalia. Din nefericire, prezentatorul de la Neatza a avut parte de un mic incident. Mașina lui a suferit un accident la raliu. Dani Oțil a fost cel care a deschis cursa cu un…

- Un accident spectaculos s-a produs la Campionatul Național de Off Road T. Piloții Sorin Pirvulescu și Vali Capota s-au dat peste cap de zece ori cu un vehicul special conceput. Mașina in care se aflau au urcat pe un traseu abrupt din Munții Apuseni, iar dintr-o eroare s-a dat peste cap de mai multe…

- Accident groaznic la Raliul Brașovului, acolo unde vineri a avut loc o proba speciala. Mașina unui echipaj din Bulgaria a avut parte de un accident teribil, iar copilotul a ajuns de urgența la spital. Echipajul bulgar cu numarul 501, format din Nikola Mishev și copilotul Yanaki Yanakiev a pierdut controlul…