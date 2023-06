A fost lansată o linie telefonică dedicată pentru campania de sterilizare gratuită derulată de Primăria Timișoara Primaria Timișoara a anunțat ca se deruleaza in continuare campania de sterilizare gratuita ia cainilor. Pentru a simplifica procedura de inscriere, primaria a alocat un numar de telefon special, la care cetațenii pot suna direct, fara a mai fi nevoie de direcționare prin centrala. Astfel, incepand de azi, 6 iunie 2023, numarul 0745232005 va funcționa ... The post A fost lansata o linie telefonica dedicata pentru campania de sterilizare gratuita derulata de Primaria Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 6 iunie, stapanii de caini metiși și de rasa comuna din Timișoara au la indemana un numar dedicat la care sa se programeze in cadrul campaniei de sterilizare gratuita, dedicata celor cu venituri sub medie, a primariei. Numarul de telefon este 0745.232.005.

- Municipalitatea timișoreana a lansat pe SEAP licitația publica pentru achiziționarea de aparate speciale de linie cale tramvai care urmeaza sa fie folosite la reabilitarea traseului de pe pe Calea Stan Vidrighin. Suma oferita e una generoasa, de 3,41 milioane de lei In baza contractului vor fi achizitionate…

- Primii șase caini sterilizați prin campania desfașurata de Primaria Timișoara s-au intors acasa. Intervențiile au decurs cu bine. Campania se adreseaza proprietarilor de animale care nu iși permit sa le sterilizeze.

- Lunile martie, aprilie si mai reprezinta perioada plantarilor de arbori, arbusti si perene, o campanie pe care SC Horticultura a demarat-o in urma unui plan facut in colaborarea cu Directia Infrastructura verde din Primaria Timisoara. Potrivit planului, pe aliniamente, parcuri, scuaruri si piete din…

- Primaria Municipiului Timișoara și ECOTIC, impreuna cu Sistemul Național de Colectare – Axial Timiș organizeaza o campanie de colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice (inclusiv becuri și neoane) in Timișoara. In perioada 27 – 31 martie 2023, locuitorii municipiului Timișoara sunt…

- Primaria Timișoara continua campania de plantari, inceputa in toamna trecuta, și reia acțiunile de plantare in lunile martie și aprilie. In toamna anului 2022 s-au plantat 616 arbori, 3.396 de arbuști, 860 plante perene, 144.000 plante bienale și 150.000 de lalele, narcise și zambile. Acțiunile au loc…

- La Timișoara, primii proprietari de caini care nu iși permit sa ii sterilizeze s-au inscris in campania desfașurata de primarie in acest sens. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani au venituri sub salariul mediu brut. Primaria Timișoara pune la dispoziția acestora doua numere…

- Primaria Municipiului Timișoara a demarat campania de sterilizare gratuita a cainilor aparținand rasei comune și metișilor. Campania este destinata sterilizarii animalelor ai caror stapani, persoane fizice, au venituri sub salariul mediu brut și domiciliul sau reședința in Timișoara. Costurile aferente…