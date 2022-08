A fost lansată harta traseelor turistice din județul Timiș Consiliul Județean Timiș, prin Biroul pentru dezvoltarea turismului și evenimente a realizat o harta turistica a județului Timiș cu șapte variante de trasee pe care sa le propuna turiștilor de pretutindeni. Harta a fost tiparita in format fizic in 10.000 de exemplare și este disponibila in format digital pe portalul cjtimis.ro/traseeturistice/. „O data in viata vom avea privilegiul de a fi Capitala Culturala Europeana si de a avea toate luminile atintite asupra noastra. Harta traseelor turistice a fost realizata la initiativa Biroului de dezvoltarea turismului si evenimente din cadrul CJ, dupa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

