- La aceasta ora, in toate punctele de trecere a frontierei de stat se atesta valori normale de trafic, informeaza Poliția de Frontiera. In punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 54.453 de traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare din Republica Moldova…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi completarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat cu poziția „Leova-Bumbata, rutier”. Aceasta necesitate este dictata de semnarea, la 22 august 2022, a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Romaniei, prin schimb de note verbale, privind…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 955 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 24 022 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 27 464, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 131 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 34 431 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 34 816, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Un tanar in varsta de 19 a fost prins, in urma unui control efectuat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cu trei geamantane pline cu tigari din Republica Moldova pe care intentiona sa le introduca ilegal in Romania. ‘In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Atenție, calatori! Se inregistreaza trafic intensiv de vehicule la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Mai multe mașini stau in rind la ieșirea din Republica Moldova și intrarea in Romania. Poliția de Frontiera solicita șoferilor sa aleaga alt punct de trecere a frontierei pentru a exclude o supraincarcare…