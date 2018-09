Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, are loc prezentarea portalului web www.ro-alert.ro, dedicat informarii populației privind aplicația RO ALERT, destinata avertizarii in situații de urgența extreme. Platforma electronică www.ro-alert.ro este proiectata ca sursă completă de…

- Astfel, sambata și duminica, intre orele 10:00 – 18:00, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor va organiza cursuri de pregatire a populației pentru acordarea de prim ajutor in situații de urgența. Cursurile oferite vor include si prezentarea principalelor…

- "Trebuie sa se inteleaga ca aceasta boala nu are vaccin pentru animale, deci este o boala care este fara vaccin, fara tratament, este extrem de agresiva. Important este ca ea nu afecteaza sanatatea omului. Acesta este primul lucru care trebuie sa-l transmitem populatiei. (...) In al doilea rand, pentru…

- Astazi va avea loc un nou exercitiu pentru testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei in situatii de protectie civila. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, intre orele 10:00 si 11:00 in toate judetele tarii vor avea loc exercitii pentru…

- Direcția de Sanatate Publica, impreuna cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența, colaboreaza in aceste zile pentru a limita efectele negative ale inundațiilor din ultimele zile. In acest sens, este clar ca apa potabila a devenit o problema in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a inceput, miercuri, testarea sistemului “RO ALERT”. Mai multi bucuresteni au primit miercuri un mesaj pe telefonul mobil. Este un test care urmareste verificarea transmiterii mesajelor de avertizare pentru situatii de pericol pentru populatie. Dupa ce aceste…

- Incep noile testari ale sistemului de avertizare a populatiei RO ALERT, anunta IGSU, pe pagina sa de socializare. Incepand de maine, testarile in vederea operationalizarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO ALERT vor fi initiate in anumite zone din Capitala, urmand ca in…

- Testarile in vederea operationalizarii sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta – RO-ALERT vor fi initiate, miercuri, in anumite zone din Capitala, urmand ca ulterior acestea sa fie extinse la nivel national, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) conform…