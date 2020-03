A fost lansat programul Rabla Plus 2020 - Topul celor mai vandute masini electrice si hibrid in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua luni ale anului au adus creșteri semnificative la inmatricularile de mașini electrice și hibride pe piața din Romania, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Datele oficiale arata ca inmatricularile de mașini electrice au crescut…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), a anuntat ca, marti, demareaza programul Rabla Clasic, care anul acesta are cel mai mare buget din intreaga sa existenta, 405 milioane de lei, precum si cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani, in…

- Primaria Municipiului Pitești a semnat contractul de finanțare pentru suma de 1.900.000 lei fonduri nerambursabile pentru un numar de 10 stații de reincarcare vehicule electrice. Acestea vor fi instalate in strada Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling) și vor putea incarca toate vehiculele electrice…

- Astazi, a avut loc, la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a doua sesiune a grupului de lucru in cadrul Proiectului GPP-STREAM, proiect care isi propune prin obiectivele si rezultatele sale sa promoveze achizitiile publice ecologice in Romania. Intalnirea a fost deschisa de domnul Mircea…

- Motocicletele intra in programul Rabla din acest an. Ce prima de casare primesc cei care vor sa-și cumpere mașini electrice Ministerul Mediului a anunțat, marți, ca lanseaza in premiera, in Romania, ”Programul Rabla pentru motociclete”. Astfel, cei care au motociclete vechi și vor…

- Numarul total al mașinilor inmatriculate pe teritoriul Romaniei a ajuns la sfarșitul anului trecut la aproximativ 6.88 de milioane de unitați, in creștere cu 7% comparativ cu finalul anului 2018, potrivit datelor centralizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Programul „Rabla” incepe in martie iar voucherele pentru mașinile electrice vor creste cu 20%. Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat luni ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. Pentru „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul…