- Lucrarile la patinoarul artificial Flamaropol din București ar putea fi in curand reluate. Șantierul a fost deschis in forța in 2016, dar a fost abandonat trei ani mai tarziu, cand de fapt ar fi trebuit sa fie inaugurat. Și de atunci zace intr-o stare vizibila de degradare.

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a lansat in SEAP o consultare de piata a caietului de sarcini pentru modernizarea a 15 km de retea de termoficare ce apartine SACET Bucuresti. Data limita pentru depunerea ofertelor este 1 martie, a adaugat edilul general, potrivit news.ro. Fii la…

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca și Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București au lansat Centrul Național de Competența in domeniul Cancerului.

- Orasele s-au nascut cu dedicatie totala pentru pietoni. Multa vreme marimea lor a fost franata de distantele parcurse pe jos. Tarziu, in modernitate, mijloacele tehnice de deplasare din ce in ce mai rapida pe distante din ce in ce mai mari au provocat explozia spatiului urban. Aglomeratiile urbane extinse…

- Personajele din „Taximetriști”, comedia despre viața de noapte din București vazuta de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lica (Alexandru Ion), ce iau parte la o serie de evenimente pline de umor și rasturnari de situație, apar intr-un videocl

- Pana acum cațiva zeci de ani, ridurile de pe frunte nu puteau fi evitate. Chiar daca sunt absolut naturale și apar odata cu inaintarea in varsta, liniile și ridurile de la nivelul frunții pot fi prevenite și tratate extrem de ușor. Doctor Natalia Marcenco, medic primar chirurgie plastica și estetica…

- UNTAC PRESS, editura Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București, și Editura Polirom lanseaza la ediția din acest an a Targului de Carte Gaudeamus un text fundamental pentru estetica filmului: volumul al doil

- Conferentiarul universitar Florin Ardelean, scriitor, eseist, specialist in teoria comunicarii (mass-media), si-a lansat miercuri, la Muzeul Iosif Vulcan, volumul "Istoria jurnalismului bihorean. Presa (1989-2000)", aparut la Editura Eikon, Bucuresti, despre care afirma ca este "o panorama a presei…