- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…

- Iata ca 2022 incepe bine in materie de tehnologie. BMW iși lanseaza prima mașina careia ii poți schimba culoarea. Totul se acționeaza din telecomanda, prin E Ink. „Experiența digitala nu se va limita doar la afișaje in viitor. Va exista din ce in ce mai multa combinație dintre real și virtual. Cu BMW…

- Pe 5 ianuarie 2021, Deșteptarea publica un articol intitulat „Speranțe pentru Tokyo”, in care Bianca Ghelber vorbea (și) despre Olimpiada ce urma sa se desfașoare in Japonia. La un an distanța- fix un an- reluam discuția. Pentru a pastra tradiția; nu ca intre timp nu am mai fi discutat. Inceputul lui…

- Romanii au umor chiar și in situații de criza și dupa doi ani de pandemie in care viețile lor s-au schimbat radical. Plugușorul vaccinului s-a lansat și arata umorul inconfundabil de care da dovada poporul nostru. Luați vaccinul romanesc!Pentr-o viața fara chin, Faceți-va toți…

- Ți-ai imaginat vreodata cum ar suna The Weeknd sau Michael Jackson in limba romana? Mai mult: cum ar suna daca piesele astea ar fi cantate de Ami, de exemplu? Sau Spike? De 1 decembrie o facem și pe asta! De 1 Decembrie la Virgin Radio Romania se Canta Romanește! Artiștii tai preferați sunt gata sa-ți…

- Therme București lanseaza cele mai mari reduceri din an de Relaxing Friday. Reducerile de pana la 30% vizeaza biletele de acces achiziționate ONLINE in perioada 12-14 noiembrie. Campania de Relaxing Friday, disponibila in perioada 12 -14 noiembrie, se adreseaza tuturor vizitatorilor Therme care sunt…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…

- NeoTech, un nou start-up romanesc in domeniul criptomonedelor, a lansat la sfarșitul saptamanii trecute pe piața platforma digitala neotech.finance , prin care ofera acces investitorilor la achiziția monedei virtuale (simbol NEOT) in faza de presales. Contractul inteligent este dezvoltat pe platforma…