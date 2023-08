Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani, 56 WTA) așteapta de mai bine de o luna un raspuns din partea organizației independente Sports Resolutions. Tribunalul n-a putut oferi un termen, nici macar aproximativ, pentru publicarea verdictului. Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de 11 luni. Depistata pozitiv cu…

- 13 iulie 2019 - ziua in care Simona Halep a scris istorie la Wimbledon: caștiga trofeul celui mai prestigios turneu de Grand Slam din lume, dupa o victorie incredibila in fața deja legendarei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

- Toni Iuruc (43 de ani) așteapta verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de ani, 50 WTA). Au trecut deja 10 luni de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA. Depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022, constanțeanca și-a prezentat zilele trecute apararea in fața organizației…

- Simonei Halep i-a fost refuzata pentru a treia oara sansa de a se apara in cazul in care e acuzata de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a amanat inca o data audierea dublei caștigatoare de Grand Slam, depistata cu o substanța

- Simona Halep este furioasa! A cerut procedura de urgența, in procesul in care este acuzata de dopaj cu Roxadustat, dar Agenția Internaționala pentru Integritatea in Tenis a cerut din nou amanarea audierii de la tribunalul Sports Resolutions. Directorul Agenției Naționale Anti-Doping a acordat un interviu…

- Organizatorii de la Wimbledon au ridicat interdicția impusa jucatorilor din Rusia și Belarus, dar Aryna Sabalenka (a doua jucatoare a lumii) a dezvaluit ca inca nu știe daca va putea participa la al treilea Grand Slam al anului.

- Ajunsa la varsta de 36 de ani, fosta regina a tenisului mondial Maria Sharapova duce o viața de vis. La trei ani de la retragerea din circuit, rusoaica desemnata in multiple randuri cea mai frumoasa sportiva din lume se axeaza acum pe afaceri, avand incasari imense din investițiile facute. Recent, rusoaica…