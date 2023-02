A fost jihad! Amenzi de 4 milioane de lei și aproape 800 de permise reținute Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 2.339 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate au constatat 787 de infractiuni si au aplicat peste 10.500 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 4 milioane lei. „La data de 11 februarie a.c., aproximativ 10.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 320 de actiuni si s-a intervenit la 2.339 de evenimente, dintre care 1.931 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

