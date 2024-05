A fost jale pe Autostrada Vestului – sute de amenzi într-o singură zi La data de 29 mai a.c., polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac, impreuna cu reprezentanți ai R.A.R. și I.S.C.T.R. Arad și Timiș, au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea cauzelor accidentelor rutiere grave. In cadrul acțiunii au fost aplicate 287 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 165.000 de lei, dintre care 131 pentru nerespectarea perioadelor de conducere și odihna, 28 pentru depașirea vitezei legale, 12 pentru nepurtarea centurii de siguranța, 2 pentru efectuarea de depașiri neregulamentare, 31 pentru defecțiuni tehnice, iar 83 pentru alte abateri.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

