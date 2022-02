Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Coman, un om de afaceri din Sibiu, in varsta de 49 de ani, disparut de trei luni, a fost gasit mort in padurea Baneasa din Bucuresti, informeaza Antena3 . Alexandru Coman a disparut la sfarsitul lunii octombrie a anului trecut, iar rudele si prietenii au cerut ajutorul Politiei, dar si al…

- In data de 24 ianuarie a.c., in intervalul orar 10:00-18:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au acționat atat in municipiul Timișoara, cat și pe DN6, DN59, DN59-A și DN69, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii…

- In saptamana precedenta, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 18 infracțiuni rutiere si 1.198 de abateri de natura contravenționala, in urma unei acțiuni care a avut ca scop creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ. 53 de conducatori auto au ramas fara permis. In perioada…

- VITEZOMANI pe strazile din Alba: 11 șoferi au ramas fara permis, intr-o singura zi. Trei dosare PENALE, dupa acțiunea poliției VITEZOMANI pe strazile din Alba: 11 șoferi au ramas fara permis, intr-o singura zi. Trei dosare PENALE, dupa acțiunea poliției Politistii din Alba au actionat, pe raza județului,…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) si procurorii DIICOT de la Bucuresti fac, joi, mai multe perchezitii la Politia de Frontiera Timisoara in dosare vizand constituire de grup infractional organizat, trafic de migranti si luare de mita. Mai multe birouri, dar si locuinte ale unor polițiști…

- O fetita in varsta de doar 11 ani a murit, marți, dupa ora de sport din școala aflata in comuna Butea din judetul Iași. Martorii sustin ca fetitei i s-a facut rau si a lesinat, in ciuda manevrelor de resuscitare copila a murit. In acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- In perioada 4- 5 decembrie 2021, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica, au desfasurat o actiune care a avut ca scop cresterea siguranței rutiere, urmarindu-se, in principal, combaterea excesului de viteza. Politistii au constatat si sanctionat 462 de abateri…

- Incidentul, despre care autoritatile sunt in curs de a strange informatii, a avut loc in jurul orei 16.30 (22.30 GMT), in timp ce spectatorii adunati la Waukesha urmareau traditionala parada de Craciun care se desfasoara anual in acest oras din statul Wisconsin (nord).Un autovehicul de tip SUV a lovit…